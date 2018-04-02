Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал, какие льготы получит Аман Тулеев после отставки.
Как отметил Меняйло, этот закон по-прежнему действует. Тулеев ежемесячно получает выплату в размере пятидесяти тысяч рублей без учета НДФЛ. Эта сумма ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.
Кроме того, губернатору предоставляется помощник, а в здании органа исполнительной власти Кемеровской области для него готово отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам.
Также ему и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование резиденция в селе Мазурово Кемеровской области.
Прощальный поклон
Спустя неделю после трагедии Тулеев подал в отставку. Он выступил с видеообращением к жителям региона, в котором заявил, что считает для себя это решение осознанным и единственно верным, так как "с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя".
Тулеев напомнил, что вместе с жителями региона прошел большой жизненный путь — "от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства".
"Непростое время"
В понедельник полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил врио главы Кузбасса Сергея Цивилева.
Цивилев отметил, что регион переживает "непростое время". Своими основными задачами он назвал помощь семьям родственников, принятие мер, чтобы трагедия не повторилась.
Врио главы Кузбасса пообещал продолжить встречи с пострадавшими при пожаре и оказывать им помощь.
"Вы знаете, с родственниками пострадавших встретился Аман Гумирович (Тулеев). Наша обязанность — все, что Аман Гумирович сказал родственникам пострадавших, мы должны исполнить", — заявил Цивилев.
По его словам, областные власти не только выплатят обещанные пять миллионов рублей материальной помощи за каждого погибшего, но и проведут индивидуальную работу с каждым родственником.
Главная задача
На церемонии представления Цивилев поставил перед собой задачу вникнуть в дела региона и разобраться с потенциалом, который можно использовать на благо области. По его словам, только сообща можно сделать Кузбасс преуспевающим и цветущим.
"Я на этой работе очень надеюсь на совместную работу и на плодотворное сотрудничество. Я верю только в командный дух. Я верю только в жителей, которые живут на этой земле, которые переживают за нее. Только они могут сделать вместе с нами этот регион счастливым", — сказал Цивилев.
Со своей стороны он пообещал приложить все свои усилия, знания, опыт, все возможности, чтобы регион процветал.Он также отметил, что Кузбасс — регион с огромным потенциалом.
Местная команда
Врио губернатора пообещал при подборе команды опираться на жителей Кузбасса, в том числе на прежнюю команду обладминистрации.
"Я намерен работу строить на основе жителей Кузбасса и той команды, которая сейчас здесь есть. Это достойные люди, мы вместе с ними будем продолжать работу", — сообщил Цивилев на брифинге.
В то же время он отметил, что "нам надо быстро двигаться вперед, и если будет не хватать каких-то компетенций, мы пригласим с других регионов, но на какой-то короткий срок, чтобы создать недостающие навыки в нашем регионе, а потом опять заместить жителями Кузбасса".
"Мое полное убеждение, что жить, работать и управлять этим регионом должны жители региона", — подчеркнул Цивилев.