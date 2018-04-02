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Политика

Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки

Сюжет:
Отставка губернатора Кемеровской области (37)
13:2302.04.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фотоГубернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал, какие льготы получит Аман Тулеев после отставки.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В декабре 2011 года "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью" был принят закон о присвоении Тулееву почетного звания "Народный губернатор".

Как отметил Меняйло, этот закон по-прежнему действует. Тулеев ежемесячно получает выплату в размере пятидесяти тысяч рублей без учета НДФЛ. Эта сумма ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.

Кроме того, губернатору предоставляется помощник, а в здании органа исполнительной власти Кемеровской области для него готово отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам.

Также ему и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование резиденция в селе Мазурово Кемеровской области.

Прощальный поклон

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе дети.

Спустя неделю после трагедии Тулеев подал в отставку. Он выступил с видеообращением к жителям региона, в котором заявил, что считает для себя это решение осознанным и единственно верным, так как "с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя".

Тулеев напомнил, что вместе с жителями региона прошел большой жизненный путь — "от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства".

"Непростое время"

В понедельник полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил врио главы Кузбасса Сергея Цивилева.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Цивилев отметил, что регион переживает "непростое время". Своими основными задачами он назвал помощь семьям родственников, принятие мер, чтобы трагедия не повторилась.

Врио главы Кузбасса пообещал продолжить встречи с пострадавшими при пожаре и оказывать им помощь.

"Вы знаете, с родственниками пострадавших встретился Аман Гумирович (Тулеев). Наша обязанность — все, что Аман Гумирович сказал родственникам пострадавших, мы должны исполнить", — заявил Цивилев.

По его словам, областные власти не только выплатят обещанные пять миллионов рублей материальной помощи за каждого погибшего, но и проведут индивидуальную работу с каждым родственником.

Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Программа помощи рассчитана на долгие-долгие годы", — рассказал он и добавил, что особое внимание уделят сиротам, потерявшим родителей в пожаре.

Главная задача

На церемонии представления Цивилев поставил перед собой задачу вникнуть в дела региона и разобраться с потенциалом, который можно использовать на благо области. По его словам, только сообща можно сделать Кузбасс преуспевающим и цветущим.

"Я на этой работе очень надеюсь на совместную работу и на плодотворное сотрудничество. Я верю только в командный дух. Я верю только в жителей, которые живут на этой земле, которые переживают за нее. Только они могут сделать вместе с нами этот регион счастливым", — сказал Цивилев.

Со своей стороны он пообещал приложить все свои усилия, знания, опыт, все возможности, чтобы регион процветал.Он также отметил, что Кузбасс — регион с огромным потенциалом.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"И самый главный потенциал — это люди, которые неравнодушны к судьбе своего региона, которые болеют и переживают за свой регион. Наша задача вместе с вами, со всеми органами власти, со всей общественностью, сделать все, чтобы жизнь в регионе была достойной", — сказал Цивилев.

Местная команда

Врио губернатора пообещал при подборе команды опираться на жителей Кузбасса, в том числе на прежнюю команду обладминистрации.

"Я намерен работу строить на основе жителей Кузбасса и той команды, которая сейчас здесь есть. Это достойные люди, мы вместе с ними будем продолжать работу", — сообщил Цивилев на брифинге.

В то же время он отметил, что "нам надо быстро двигаться вперед, и если будет не хватать каких-то компетенций, мы пригласим с других регионов, но на какой-то короткий срок, чтобы создать недостающие навыки в нашем регионе, а потом опять заместить жителями Кузбасса".

"Мое полное убеждение, что жить, работать и управлять этим регионом должны жители региона", — подчеркнул Цивилев.

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