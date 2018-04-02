Путин посетит Анкару 3-4 апреля

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3-4 апреля в Анкаре обсудит стратегические проекты, в частности в области энергетики, а также международную тематику, включая Сирию, сообщает пресс-служба Кремля.

"Третьего-четвертого апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Анкаре состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

"Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии", — добавляется в сообщении.

Согласно сообщению, главы государств в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции "Аккую".