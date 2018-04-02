Цивелев рассказал о главной задаче на посту врио главы Кузбасса

КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Назначенный врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на церемонии представления в понедельник назвал своей основной задачей вникнуть в дела региона и разобраться с потенциалом, который можно использовать на благо области.

"Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, во все особенности региона, во все программы, которые были составлены, разобраться во всем потенциале, который можно использовать на благо развития Кузбасса", — сказал Цивилев.

По его словам, только сообща можно сделать Кузбасс преуспевающим и цветущим.

"Я на этой работе очень надеюсь на совместную работу и на плодотворное сотрудничество. Я верю только в командный дух. Я верю только в жителей, которые живут на этой земле, которые переживают за нее. Только они могут сделать вместе с нами этот регион счастливым", — сказал Цивилев.

Со своей стороны он пообещал приложить все свои усилия, знания, опыт, все возможности, чтобы регион процветал.

Он также отметил, что Кузбасс — регион с огромным потенциалом. "И самый главный потенциал — это люди, которые неравнодушны к судьбе своего региона, которые болеют и переживают за свой регион. Наша задача вместе с вами, со всеми органами власти, со всей общественностью, сделать все, чтобы жизнь в регионе была достойной", — сказал Цивилев.

Он также напомнил, что регион сегодня переживает сложное время, связанное с прошедшей трагедией в Кемерово. Он назвал общей задачей оказать всю помощь, всю поддержку родственникам погибших и пострадавших в ТЦ "Зимняя вишня", которые попали в эту тяжелую ситуацию, и сделать так, чтобы никогда такого трагического случая не произошло.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.