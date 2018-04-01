МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию", — говорится в указе.

Исполнять обязанности главы Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором, будет заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

Выборы нового главы региона пройдут в единый день голосования, 9 сентября, а решение об их назначении должно быть принято до 10 июня, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

Ранее Тулеев записал видеообращение, в котором рассказал о причинах своей отставки. По его словам, после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, работать "с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя".