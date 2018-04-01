Врио главы Кемеровской области назначен заместитель Тулеева

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Врио главы Кемеровской области назначен заместитель Амана Тулеева Сергей Цивилев, сообщила пресс-служба Кремля.

"Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области", — говорится в сообщении.

Как отмечает администрация Кемеровской области, до своего назначения Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Сергей Цивилев родился в 1961 году в Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, а в 1999 году — Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Финансы и кредит".

С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-морском флоте СССР и Военно-морском флоте России. С 1997 по 2013 год занимал должность генерального директора юридической фирмы "Нортэк" в Петербурге. С 2014 по 2018 год – генеральный директор ООО "Угольная компания "Колмар", информируют власти Кемеровской области.