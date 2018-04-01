Тулеев был одним из сильнейших губернаторов, заявил политолог

КРАСНОЯРСК, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был опытным лоббистом и знаковой фигурой среди губернаторского корпуса, но трагический пожар в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, перечеркнул его заслуги, считает известный политолог Александр Чернявский.
В воскресенье Тулеев заявил, что подал прошение о своей отставке, отметив, что решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он подчеркнул, что после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.
По мнению политолога, отставку Тулеева нельзя назвать неожиданной. Он напомнил, что сценарий с отставкой начал активно обсуждаться в политических кругах еще год назад.
"Об очень серьезных проблемах со здоровьем кемеровского губернатора было известно давно. И, наверное, его уход по этой причине был бы вполне оправдан. В таком случае Тулеев ушел бы на мажорной ноте. Безусловно, он был знаковой фигурой не только для кемеровской политики, но и для всего губернаторского корпуса. Он умело защищал интересы своей области и угольной отрасли и по праву считался одним из самых сильных региональных лоббистов России", — сказал Чернявский.
По его мнению, поведение губернатора во время трагических событий сослужило ему плохую службу.
"Но уходит он со своего поста в другом контексте. Трагический пожар во многом перечеркнул прошлые заслуги Амана Тулеева. Его неудачные заявления после ЧП, конечно, сильно ударили по авторитету власти. Но, думаю, со временем история оценит губернаторство Тулеева без лишних эмоций", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что вопрос с кандидатурой на пост главы региона пока не является актуальным.
"Сейчас говорить об этом рано. Если бы не было ЧП — преемник точно был бы из состава тулеевских кандидатов. После пожара в ТРЦ не исключено, что Кремль предложит свой вариант", — заключил политолог.
Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
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Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
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