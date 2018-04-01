Тулеев заявил, что считает уход в отставку единственно верным решением

КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, объявивший ранее об уходе с поста, рассказал, что считает решение об отставке правильным, осознанным и единственно верным, подчеркнув, что после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.

Тулеев записал видеообращение, которое опубликовано на официальном канале пресс-службы администрации Кемеровской области в YouTube. Оно также выйдет в эфир местных телеканалов.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", — сказал Тулеев.

Обращаясь к жителям Кемеровской области, глава региона отметил, что за годы его работы пройден "большой, очень большой жизненный путь — от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства". Тулеев подчеркнул, что это не его заслуга, а жителей области. Он добавил, что в своей работе руководствовался интересами России и региона.

"Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе радости, и примите поклон", — заключил губернатор.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. В 1994-1996 годах он возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области, представлял ее в Совфеде. Главой региона он стал в 1997 году, четыре раза переизбирался с результатом 93,5-96,69% голосов и был одним из последних губернаторов-"долгожителей". Его полномочия на очередном сроке истекали в 2020 году.