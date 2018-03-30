Россия высылает дипломатов 23 стран

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский МИД вызвал руководителей дипмиссий 23 государств и вручил им ноты протеста. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Эта мера относится к 16 странам Евросоюза, а также Австралии, Канаде, Украине, Норвегии, Албании, Молдавии и Македонии.
Также Россия оставила за собой право на ответные шаги в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории.
Ранее Москва выслала 23 британских дипломата и объявила о высылке 60 сотрудника американской дипмиссии.