Министр обороны Индии примет участие в конференции по безопасности в Москве

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Индии посетит РФ 3-5 апреля для участия в московской конференции по безопасности, проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили РИА Новости в посольстве Индии в Москве.
"Во время визита министр обороны Индии встретится с Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными руководителями правительства РФ. Данный визит пройдет в традициях обменов высокого уровня между Индией и Россией и предоставит возможность укрепить традиционно теплые и дружеские связи, существующие между двумя странами, в частности, в области военно-технического сотрудничества", — отметили в дипмиссии.
В четверг замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется подписать контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии в 2018 году. В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.