Министр обороны Индии примет участие в конференции по безопасности в Москве

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Индии посетит РФ 3-5 апреля для участия в московской конференции по безопасности, проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили РИА Новости в посольстве Индии в Москве.

"Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман посетит Россию с 3 по 5 апреля 2018 года, чтобы принять участие в седьмой Московской конференции по международной безопасности. Это будет первый визит госпожи Нирмалы Ситхараман в Россию в качестве министра обороны", — заявили в посольстве.

"Во время визита министр обороны Индии встретится с Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными руководителями правительства РФ. Данный визит пройдет в традициях обменов высокого уровня между Индией и Россией и предоставит возможность укрепить традиционно теплые и дружеские связи, существующие между двумя странами, в частности, в области военно-технического сотрудничества", — отметили в дипмиссии.

Московская конференция по безопасности пройдет 4-5 апреля.

В четверг замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется подписать контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии в 2018 году. В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.