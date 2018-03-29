Путин удостоил госнаград посла России в Киргизии и гендиректора Фонда ВЦИОМ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами посла РФ в Киргизии Андрея Крутько и гендиректора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ наградить "Орденом дружбы" Крутько Андрея Андреевича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Киргизской Республике", — говорится в документе.

Абрамов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени "за активное участие в общественно-политической жизни российского общества".

Кроме того, президент своим указом наградил за заслуги в развитии отечественного телевидения работников акционерного общества "ТВ Центр". Так, "Орденом почета" награжден первый замгендиректора по вещанию Андрей Румянцев, "Орденом дружбы" награждены гендиректор Юлия Быстрицкая, ведущая Анна Прохорова. Данным указом также награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директор Элина Ахваян, главный телеоператор Илья Кожухов, директор Марина Корабельникова, первый замгендиректора Максим Пучков и главный продюсер Никита Шумаков.

"Орденом почета" награждены режиссер-постановщик Малого театра Владимир Бейлис и профессор Российского государственного института сценических искусств Эдуард Кочергин.