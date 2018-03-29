В Думе предложили решить правовую проблему полномочий глав муниципалитетов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Законопроект по решению правовой проблемы, при которой глава муниципалитета, не участвовав во всенародных выборах, может являться председателем представительного органа муниципального образования, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Изменения вносятся в статью 36 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

"Проект федерального закона направлен на решение существующей правовой проблемы, заключающейся в том, что при определенных условиях на уровне сельских поселений и внутригородских муниципальных образований городов федерального значения лицо, избранное главой муниципального образования представительным органом по результатам конкурса и не участвовавшее во всенародных выборах, может являться председателем представительного органа муниципального образования по должности", — говорится в пояснительной записке.

Внесение изменений направлено на устранение правового противоречия.

"Поскольку председатель представительного органа муниципального образования избирается этим органом из своего состава, предполагается, что глава муниципального образования, избранный по результатам конкурса, должен приобретать депутатский мандат, не проходя процедуру прямых выборов, что противоречит правовым позициям Конституционного Суда", — отмечают законодатели.

Авторы проекта подчеркивают, что существующее ограничение не распространяется на органы местного самоуправления муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, внутригородского муниципального образования города федерального значения, в котором в соответствии с уставом предусмотрено формирование исполнительно- распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования.