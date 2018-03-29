В Думе предложили решить правовую проблему полномочий глав муниципалитетов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Законопроект по решению правовой проблемы, при которой глава муниципалитета, не участвовав во всенародных выборах, может являться председателем представительного органа муниципального образования, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.
"Проект федерального закона направлен на решение существующей правовой проблемы, заключающейся в том, что при определенных условиях на уровне сельских поселений и внутригородских муниципальных образований городов федерального значения лицо, избранное главой муниципального образования представительным органом по результатам конкурса и не участвовавшее во всенародных выборах, может являться председателем представительного органа муниципального образования по должности", — говорится в пояснительной записке.
"Поскольку председатель представительного органа муниципального образования избирается этим органом из своего состава, предполагается, что глава муниципального образования, избранный по результатам конкурса, должен приобретать депутатский мандат, не проходя процедуру прямых выборов, что противоречит правовым позициям Конституционного Суда", — отмечают законодатели.