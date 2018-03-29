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Политика

Власти Кемерово не располагают информацией о возможной отставке Тулеева

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (707)
08:5929.03.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Аман ТулеевГубернатор Кемеровской области Аман Тулеев
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 29 мар — РИА Новости. Власти Кемеровской области не располагают информацией о возможных кадровых решениях в отношении главы региона Амана Тулеева, губернатор Кузбасса в настоящее время находится на рабочем месте, где проводит очередную встречу с семьями погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кемеровской области, комментируя появившиеся в СМИ публикации возможной отставке главы региона.

Пожар в здании торгового центра Зимняя вишня в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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Тулеев призвал привлечь к ответственности реальных виновников трагедии в ТЦ

Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что решено не проводить показательную отставку Тулеева после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", однако глава региона все равно покинет свой пост, но позже.

"Губернатор находится на рабочем месте, провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи, сейчас идет очередная встреча с семьями погибших", — сообщил агентству представитель пресс-службы обладминистрации, отметив, что информацией о кадровых решениях такого уровня пресс-служба не располагает.

В минувший вторник на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о Тулееве заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожиратели трагедий: чему еще научило Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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Свечи, цветы и игрушки: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово
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Политика
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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sister1952
конечно, конечно...за что ...
09:15
29.03.2018
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Евгений Васильевич
Что значит Кремль отказался?! Народ потребовал! Люди его уволили!
09:15
29.03.2018
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holodokoho
Пора дедушке. Власть сладка, но пора.
09:14
29.03.2018
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A. V.
О какой показательности может идти речь, когда погибло столько детей? Просто есть неприкасаемые, вот и все. Не сомневаюсь последние несколько лет, что не он правит, а им правят (я не про Тулеева).
09:11
29.03.2018
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Иван Иванов
Правильно.. Исходя из того, как по-хамски действует Запад с холопами в отношении России и российского народа, Тулеева сейчас, трогать не надо.. Сначала, надо Россию почистить.. От всякой Западной заразы - от хамла и НКО.. :))
09:11
29.03.2018
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Жесть жесть
А почему нет?
09:09
29.03.2018
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