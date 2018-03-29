Власти Кемерово не располагают информацией о возможной отставке Тулеева

КЕМЕРОВО, 29 мар — РИА Новости. Власти Кемеровской области не располагают информацией о возможных кадровых решениях в отношении главы региона Амана Тулеева, губернатор Кузбасса в настоящее время находится на рабочем месте, где проводит очередную встречу с семьями погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кемеровской области, комментируя появившиеся в СМИ публикации возможной отставке главы региона.

Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что решено не проводить показательную отставку Тулеева после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", однако глава региона все равно покинет свой пост, но позже.

"Губернатор находится на рабочем месте, провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи, сейчас идет очередная встреча с семьями погибших", — сообщил агентству представитель пресс-службы обладминистрации, отметив, что информацией о кадровых решениях такого уровня пресс-служба не располагает.

В минувший вторник на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о Тулееве заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).