Путин обсудил с президентом Вьетнама взаимодействие ЕАЭС и страны

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, в ходе которого был обсужден график контактов и взаимодействие ЕАЭС и Вьетнама, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама, наращивании двустороннего сотрудничества в различных областях. Подчеркивалось, что этому будет способствовать активная реализация договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в июне и ноябре 2017 года. Затронута проблематика успешно развивающегося взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры государств также обсудили график контактов на различных уровнях.