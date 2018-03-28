МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Люксембург отзывает посла в Москве для консультаций, сообщает агентство Блумберг.

Высылка российских дипломатов

При этом накануне глава МИД страны Жан Ассельборн заявил, что Люксембург не намерен высылать российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, Вашингтон объявил, что страну покинут 48 дипломатов и 12 сотрудников российской миссии при ООН. США также закрывают генконсульство в Сиэтле.

Таким образом, эти государства присоединились к решению Великобритании, которая в середине марта потребовала, чтобы страну покинули 23 дипломата из России.

В МИД назвали высылку российских дипломатов "недружественным и провокационным шагом", а также пообещали подготовить ответные меры против каждой страны. В Кремле также отметили. что Москва будет действовать по принципу взаимности.

Дело Скрипаля

Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в городе Солсбери.

Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастна Москва. После происшествия Британия выслала 23 российских дипломата и заморозила контакты с Россией на высоком уровне. Москва в ответ объявила персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

При этом никаких реальных доказательств причастности России к инциденту нет. Москва неоднократно называла обвинения в свой адрес провокацией. Владимир Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.

Подробнее о нервно-паралитическом веществе А-234 читайте в справке РИА Новости >>