СМИ опубликовали презентацию британского посольства по "делу Скрипаля"

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Презентацию о "деле Скрипаля", которую показали иностранным послам в посольстве Великобритании в России 22 марта, опубликовала газета "Коммерсант".

По данным издания, в ней представители Лондона описали свой взгляд на "дело Скрипаля", и именно эта позиция побудила союзников Британии в знак солидарности выслать российских дипломатов.

Титульный лист состоит из заголовка и даты, на второй странице излагается хронология инцидента, начиная с госпитализации Скрипаля 4 марта до высылки российских дипломатов 20 марта.

Следующие два озаглавлены "Новая фаза российской агрессии" и "Влияние "Новичка" — в них говорится о нервно-паралитическом препарате, который, по мнению Лондона, был применен для отравления Скрипалей.

Пятый слайд озаглавлен "Длинный список враждебных действий России" из 12 пунктов, а финальная страница перечисляет меры, принятые британским правительством по результатам вышеизложенного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию в СМИ материалов, на основании которых, по ее словам, принималось решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Это провал (премьер-министра Великобритании. — ред.) Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке", — написала Захарова в Facebook.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

В понедельник, 26 марта, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.