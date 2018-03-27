МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Важно создать условия для прямого диалога Кабула и талибов*, но для этого больше подходит московский формат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В данном случае идет речь о необходимости создания прямого диалога между правительством Афганистана и "Талибаном"*. Для этого можно и нужно использовать те политические импульсы наподобие той, которая дает конференция, наподобие той, которая состоялась в Ташкенте, но должен быть более деловой состав участников, чтобы эти импульсы переводить на язык политических решений. Таковым форматом является московский формат, который мы несколько раз организовывали с участием и всех соседей Афганистана, и самого Афганистана, и России, и США, и Индии, и Китая", — заявил Лавров на международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

* Радикальное движение, запрещено в России