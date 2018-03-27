Курировавший энергетику вице-премьер Крыма подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Владимир Серов, курируровавший транспорт, энергетику и сферу ЖКХ, подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Серов занял пост вице-премьера в июле прошлого года, до этого он возглавлял городскую администрацию Судака. Будучи вице-премьером, Серов также курировал Ялту.

По словам Аксенова, были вопросов по эффективности работы Серова в должности вице-премьера.

"К сожалению большому, работа, связанная с тем, что необходимо доходить до деталей в каждом конкретном вопросе на должном уровне, организована не была", — подчеркнул глава региона.

Также сегодня стало известно об увольнении главы "Черноморнефтегаза" Бориса Зимина и четырех топ-менеджеров компании. Все они покинули посты по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы "Черноморнефтегаза" назначен еще один заместитель — Александр Кузнецов.