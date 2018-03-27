Памфилова обсудит с Путиным применение технологии блокчейн на выборах

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который победил на прошедших 18 марта выборах главы государства, обсудит возможность применения технологии блокчейн на будущих выборах, сообщила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Я сейчас эту тему буду обсуждать с президентом, я прочитала толстую книгу про блокчейн, есть запрос общества. Мы переоснастили все, что можно к этим выборам, но уже все — выборы прошли, надо работать на опережение. Я хочу сделать систему — это моя амбиция, систему, аналога которой нет, систему на блокчейне", — сказала Памфилова.

По ее словам, эта система должна быть защищена от хакерских атак, максимально удобна для граждан, и будет гарантировать невмешательство в результаты выборов с чьей бы то ни было стороны. "Это моя мечта, это не фантасмагория какая-то. Я полагаю, что мы со специалистами соберемся, сейчас все цифровые технологии позволяют", — отметила глава ЦИК, выразив надежду, что уже следующие выборы президента страны пройдут с использованием этой системы.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.