МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании судебной системы, обеспечении доступа граждан к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, в частности, проект предусматривает обязательную аудиозапись заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроект направлен на совершенствование судебной системы и обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений. Разработка законопроекта обусловлена необходимостью унификации положений процессуального законодательства в части, касающейся закрепления процессуального статуса помощника судьи. Такие положения уже содержатся в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Аналогичные положения предлагается включить в Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ. Кроме того, в соответствующие статьи Гражданского процессуального кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ и Кодекса административного судопроизводства РФ вносятся корреспондирующие изменения, касающиеся процессуальных полномочий помощника судьи.

"Законопроектом предусматривается обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи. При рассмотрении гражданских и административных дел в целях оптимизации судебного процесса предусматривается возможность перехода из предварительного судебного заседания в основное судебное заседание в случае отсутствия препятствующих этому обстоятельств", — также говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что при подготовке законопроекта учтена рекомендация Комитета министров Совета Европы от 13 октября 1994 г "О независимости, эффективности и роли судей", в соответствии с которой на порядок распределения судебных дел не должны влиять желания любой из сторон в деле или любых лиц, заинтересованных в исходе данного дела.

"Такое распределение может осуществляться с использованием системы автоматического распределения или иным способом. В соответствии с законопроектом основной способ формирования состава суда с учетом нагрузки и специализации судей — использование автоматизированной информационной системы", — сообщается в документах.

Как отмечает автор инициативы, такой способ исключит влияние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс и позволит укрепить самостоятельность и независимость судей.

В случае невозможности функционирования в суде автоматизированной информационной системы допускается формирование состава суда иным способом при условии, что будет исключено влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, следует из пояснительной записки.

Нововведения, отмечает автор инициативы, будут способствовать повышению объективности, независимости и прозрачности судебной системы.