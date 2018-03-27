Генконсульство США во Владивостоке работает в штатном режиме

ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Генконсульство США во Владивостоке работает во вторник в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в отношении каждой страны, выславшей российских дипломатов.

"Генконсульство сегодня работает в штатном режиме", — сообщил собеседник, не уточнив, ожидается ли изменение объема работы на фоне дипломатического кризиса.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.