В Совфеде рассказали о попытках вмешательства в выборы из-за рубежа

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Совет Федерации располагает информацией о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа, заявил РИА Новости глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК, информ-атаках", — пояснил сенатор, добавив, что может представить "тысячи фактов разрозненного вмешательства".

Он отметил, что помехи в проведении голосования на Украине также можно считать попыткой повлиять на исход выборов. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли отдать свой голос из-за действий киевских властей.

Климов заявил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, на котором обсудит предварительные итоги кампании. На встрече также проанализируют попытки вмешательства в российские избирательные процессы. "Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов", — сказал сенатор.

По его словам, в мае комиссия подготовит доклад о прошедшей президентской гонке.

Парламентарий также сообщил, что ежегодный доклад комиссии о вмешательстве извне в дела России был переведен на французский и английский языки и на трех языках распространен на ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит сейчас в Женеве.