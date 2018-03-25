МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Совет Федерации располагает информацией о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа, заявил РИА Новости глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
"Речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК, информ-атаках", — пояснил сенатор, добавив, что может представить "тысячи фактов разрозненного вмешательства".
Он отметил, что помехи в проведении голосования на Украине также можно считать попыткой повлиять на исход выборов. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли отдать свой голос из-за действий киевских властей.
Климов заявил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, на котором обсудит предварительные итоги кампании. На встрече также проанализируют попытки вмешательства в российские избирательные процессы. "Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов", — сказал сенатор.
По его словам, в мае комиссия подготовит доклад о прошедшей президентской гонке.
Парламентарий также сообщил, что ежегодный доклад комиссии о вмешательстве извне в дела России был переведен на французский и английский языки и на трех языках распространен на ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит сейчас в Женеве.