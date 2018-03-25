Песков назвал направления работы Путина на новом сроке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — РИА Новости, Елена Тимошенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье назвал направления работы Владимира Путина на новом президентском сроке.
Он добавил, что на новом сроке "во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания".
"Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента", — отметил он.
При этом Песков подчеркнул, что приоритет Путина — внутренние дела, "это те проблемы, которые у нас есть", и этим, по его словам, президент занимается "в ежедневном, круглосуточном формате без выходных, без каких-то четких часов рабочего дня".