В Крыму ответили на желание украинского обмудсмена посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Новоизбранного уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову в Крыму никто не ждет, заявил РИА Новости в воскресенье глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее Денисова заявила, что планирует посетить Крым и неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

"Денисова, очевидно, собираясь в Крым, рассчитывает, что у крымчан короткая память. Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много "приятного" о себе в Крыму она услышит, если появится. Я бы не советовал Денисовой возвращаться туда, где ее никто не ждет или ее ждет здесь очень сильное разочарование", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, крымчане хорошо помнят, как в украинский период Денисова, находясь на руководящих должностях в республике, была причастна к ряду теневых и преступных схем и была задержана "за злоупотребление служебным положением".

"Людмила Денисова и права человека находятся примерно на таком же расстоянии, как Крым и космические тела", — подчеркнул Иоффе.

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