Путин и Трамп понимают необходимость личного общения, заявил Песков

КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают необходимость в личном общении, для которого существует много причин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но в целом важным является то, что оба лидера понимают необходимость личного общения, исходя из того, что для этого общения существует огромное количество причин. В виде и региональных конфликтов, и рамочных проблем, таких как стратегическая безопасность, глобальная безопасность, таких как разоруженческая тематика. Таких, как конфликт в Сирии, Северная Корея и так далее", — заявил Песков в интервью телеканалу "Мир".