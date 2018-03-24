Песков рассказал, когда начнется реализация новой программы Путина

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Реализация программы президента РФ Владимира Путина начнется после того, как будет сформировано новое правительство, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация", — сказал Песков в интервью телеканалу " МИР 24 ".

"Давайте подождем, сейчас будет уже формализована "дорожная карта" – конкретный план выполнения рамочного замысла президента Путина, и он будет реализовываться. А реализация этого плана, наверное, будет затрагивать все сферы жизни наших людей, абсолютно все. Это и развитие всех секторов экономики, и качественное развитие социальной сферы, и технологическое развитие, и укрепление обороноспособности нашей страны", – добавил он.