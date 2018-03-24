Песков опроверг сообщения СМИ о просьбе Скрипаля вернуться в Россию

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию в СМИ о том, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль писал Владимиру Путину письмо с просьбой вернуться в Россию.
"Нет. Это не так", — сказал Песков РИА Новости.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.