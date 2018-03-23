Нижегородский губернатор предложил меры по поддержке обманутых дольщиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД 23 мар — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил меры и поправки в федеральные законы для улучшения положения обманутых дольщиков и стимулирования добросовестных застройщиков на заседании Совета при полномочном представителе президента в ПФО Михаиле Бабиче в пятницу.

На территории ПФО по состоянию на 1 января 2018 года зарегистрировано 17 тысяч 738 обманутых дольщиков, в том числе в реестр включены 8472. Общий объем жилья по 159 проблемным объектам в округе составляет 1 млн 252 тысячи 680 кв метров. В Нижегородской области в реестр включены 670 человек, при этом фактическое количество обманутых дольщиков по перечню проблемных объектов составляет 2151 человек. Наибольшее количество обманутых дольщиков зафиксировано в Самарской области, ни одного — в Мордовии.

"Мы должны обеспечить защиту прав всех участников долевого строительства… Необходимо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту, а также обеспечить возможность приостановления деятельности застройщика при несоблюдении им хотя бы одного из трех нормативов финансовой устойчивости. В настоящее время приостановка возможна при несоблюдении всех трех нормативов", — заявил Никитин.

Также он обратил внимание на важность федеральных программ в развитии строительного рынка региона.

"Мы по программе "Стимул" в 2018 году практически в 4 раза увеличили объем полученной поддержки. Планируем и дальше активно пользоваться этим инструментом. Это касается именно социальных объектов, объектов социальной инфраструктуры во вновь строящихся комплексах. Есть еще и тема инженерной инфраструктуры. Важно синхронизировать строительные программы с ресурсоснабжающими организациями, качественно выстраивать с ними диалог и работу. Все это приведет к увеличению темпов строительства и, в конечном итоге, снижению цен на жилье", — подчеркнул глава региона.

Присутствовавший на совещании министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень отметил, что многое из предложенного руководителями субъектов РФ будет учтено Минстроем.