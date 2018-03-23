Критика власти не должна сводиться к популизму, заявил Путин

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Критика власти не должна сводиться к безответственному популизму, предлагаемая руководством страны повестка носит консолидирующий характер и должна объединить всех, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы обратиться ко всем общественным, политическим силам страны. Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, что действующую власть критикуют и слева, и справа, всегда. Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны. Но в них не должно быть места безответственному популизму. Главным ориентиром для всех, тем более сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы", — сказал Путин в обращении к гражданам РФ по итогам выборов. Текст обращения размещен на сайте Кремля.

Как заявил президент, "наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер и должна объединить всех".