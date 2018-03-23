Госдума в состоянии сама выстроить отношения с журналистами, заявил Песков

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ситуация, развивающаяся последние несколько дней, когда ряд СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы, а та в свою очередь хочет лишить их аккредитации, не входит в компетенцию администрации президента, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После заседания думской комиссии по вопросам депутатской этики, которая не нашла нарушений в поведении главы международного комитета ГД Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах несколько журналисток, ряд СМИ заявили о прекращении работы со Слуцким и отзыве своих корреспондентов из нижней палаты российского парламента.

"Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации", — заявил Песков.

Он добавил, что "в настоящее время этот вопрос никак не является относящимся к компетенции администрации президента".