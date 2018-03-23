"Критика неизбежна": Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неизбежной критику со стороны начальника, это участь любого человека на этой должности, заявил он в интервью телеканалу RT.

Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американского телеканалу NBC заявил, что не может контролировать всех сотрудников своей администрации, которых две тысячи. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал тогда президент РФ.

"У любой шутки президента есть очень важный, глубокий подтекст. Если президент тебя критикует, даже наполовину серьезно, наполовину в шутку, то нужно принять это во внимание", — заявил Песков каналу.

"Любой пресс-секретарь в этом мире…", — начал отвечать Песков на вопрос ведущей канала о своей реакции на заявление Путина. "Несет пургу?", — спросила ведущая. "Получает критику от своего босса. Это неизбежно", — завершил фразу Песков.

При этом он согласился с ведущей, что шутки Путина при не вполне удачном переводе теряют свою остроту и не всегда могут быть поняты иностранной аудиторией. "Это как британский юмор – иногда его очень тяжело понять", — отметил Песков.