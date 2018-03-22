Комиссия ГД по имуществу и доходам депутатов рассмотрит жалобу на Слуцкого

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Комиссия ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, рассмотрит обращение от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого о якобы наличии у него незадекларированнного участка на Рублевке, взятого в аренду, заявила глава комиссии Наталья Поклонская.

"Есть обращение в отношении Слуцкого, которое будет рассматриваться в соответствии с положением", — сказала Поклонская РИА Новости, уточнив, что речь идет об обращении ФБК.

Жалоба на Слуцкого по вопросам якобы незадекларированного арендованного участка поступила на фоне скандала с обвинениями в адрес Слуцкого в приставаниях со стороны журналисток.