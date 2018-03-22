Горбачев призвал обсудить военные доктрины с США

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев после телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа призвал вести переговоры и на паритетных началах, сокращать арсеналы, а также обсудить военные доктрины, которые, по его словам, приобрели опасный характер.

В комментарии РИА Новости политик отметил, что приветствует факт разговора лидеров двух стран и внимательно ознакомился с информацией о нем. Он подчеркнул, что сейчас в центре внимания вновь находится проблема сдерживания гонки вооружений и стратегической стабильности.

"Я это приветствую. Целый час говорили, и это само по себе важно. Надеюсь, что дело не ограничится риторикой. Я внимательно ознакомился с информацией об этом разговоре. Затронут широкий круг проблем – Сирия, Украина, Корейский полуостров, экономика, энергетика. Это хорошо. Но главное, на что я обратил внимание: начинается подготовка встречи на высшем уровне, причем, вероятно, полноформатной, а не "на полях". Это первое. И второе: в центре внимания вновь проблема сдерживания гонки вооружений и стратегической стабильности", — сказал он.

Бывший советский лидер напомнил рассказал и о ядерных арсеналах.

"Ядерные арсеналы по-прежнему гигантские — по мощности это 150 тысяч Хиросим! Хотя со времени встречи в Рейкьявике ликвидировано 85 процентов ядерного оружия", — отметил Горбачев.

"Но раскручивается новая гонка вооружений. С этим, я думаю, никто не может согласиться. Судя по некоторым высказываниям обоих президентов, они относятся к этому серьезно. Надо вести переговоры, сокращать арсеналы, причем на паритетных началах. И иметь в виду конечную цель: избавиться от ядерного оружия", — заявил он.

"Еще одна важная тема — обсудить военные доктрины. Они приобрели опасный характер. Мы потеряли 2017 год, не было диалога. Сейчас надо наверстывать упущенное. Может быть, это луч надежды. Призываю всех это поддержать", — добавил собеседник агентства.