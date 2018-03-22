Путин провел телефонный разговор с президентом Хорватии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, она поздравила его с победой на выборах, а также подтвердила приглашение посетить страну, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом республики Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Хорватский лидер поздравила Владимира Путина с победой на президентских выборах. Колинда Грабар-Китарович подтвердила приглашение российскому президенту посетить Хорватию во взаимоприемлемые сроки", — говорится в сообщении.

"Лидеры также обменялись мнениями по различным аспектам двустороннего сотрудничества с учетом итогов прошедшего в октябре 2017 года визита в Россию президента Хорватии, отметили, в частности, активизацию торгово-экономических связей", — добавляет Кремль.

Также обсуждались также некоторые вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Балканах.