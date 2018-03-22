Пушкина одобрила действия РБК и "Коммерсанта" по ситуации вокруг Слуцкого

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" и телеведущая Оксана Пушкина заявила, что одобряет действия РБК и "Коммерсанта" в связи с ситуацией вокруг главы комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого.

РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении Слуцкого, сообщила пресс-служба холдинга в среду. "Коммерсант" заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов.

"Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Её надо решать с помощью законодательства. Это мое мнение. Сделаю все, что от меня зависит", — заявила РИА Новости Пушкина.

В среду глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах.