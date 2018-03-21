Госдума со следующей недели перейдёт на новый порядок заседаний

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду изменила свой порядок работы, который начнёт действовать, начиная со следующей недели.

Согласно новому графику, пленарные заседания будут перенесены со среды и пятницы соответственно на вторник и четверг, а заседания Совета Думы со вторника и четверга на понедельник и среду. Кроме того, выступления фракций по политической повестке перенесены с 12:30 на 10:00.

"Мы попросим комитет по контролю и регламенту подготовить внесение изменений в регламент Госдумы, а аппарат попросим подготовиться к новому порядку работы. Новый порядок работы и организацию работы запускаем с вами со следующей недели", — заявил в ходе заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что данные коррективы в график вносятся с целью "создать условия для тех депутатов, кто работает с избирателями в еженедельном режиме в регионах".

Володин также отметил, что назначенный на среду, 11 апреля, отчёт Кабмина перед Госдумой состоится в рамках дополнительного пленарного заседания.

"У нас на 11 апреля, это среда, (назначен) отчёт правительства. Это решение ранее принято. Мы его зафиксировали, поэтому у нас заседание будет посвящено только отчёту правительства. Мы в этот день проведём Совет (Думы) уже в рамках нового порядка. Данное пленарное будет дополнительным, мы здесь ничего не будем передвигать", — сказал Володин.

Предложение перейти на новый порядок работы было поддержано всеми фракциями Госдумы.