В Госдуме ответили на решение Киева свернуть программу сотрудничества с РФ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинские власти заинтересованы во враждебных отношениях с Россией. Такое мнение в разговоре с RT выразил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Комментируя решение правительства Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы, он заявил, что это "не первое и не последнее действие", которое зависимый от "западных спонсоров" Киев предпринимает себе в ущерб.

"Поэтому организовали всё то, что произошло в 2014 году, а до этого выдвинули программу Восточного партнёрства исключительно для того, чтобы отколоть значимые "куски" общего евразийского пространства от России, от её инициатив по интеграции", — отметил депутат.

Ранее кабмин Украины единогласно проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Свой шаг Киев объяснил попыткой переориентировать экономику и "национальными интересами страны".

Программу экономического сотрудничества стороны подписали в июне 2011 года. Она предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.