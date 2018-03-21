Представители СК Армении и России обсудили сотрудничество двух ведомств

ЕРЕВАН, 21 мар – РИА Новости. Глава следственного комитета Армении Агван Овсепян обсудил в среду вопросы сотрудничества и обмена опытом с заместителем председателя СК РФ Еленой Леоненко, сообщили в пресс-службе армянского ведомства.

"Стороны высоко оценили уровень сотрудничества, налаженного между Следственными комитетами Армении и России, подчеркнув важность работ, направленных на повышение эффективности следственных действий в рамках международной правовой помощи", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, Овсепян отметил актуальность обмена опытом в борьбе против отдельных видов преступлений и проведения в этом контексте научно-практических конференций и семинаров.

"Зампред Следственного комитета России также высказалась за дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества", — отмечается в сообщении.

Делегация СК РФ прибыла в Ереван на международную научно-практическую конференцию "Расследование преступлений с участием несовершеннолетних".