Трамп поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США поздравил коллегу с победой на выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Президенты отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, а также положительно оценили снижение напряженности вокруг Корейского полуострова.

Кроме того, Путин и Трамп условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом недавних изменений в руководстве Госдепартамента. Особое внимание они уделили вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Как сообщили в Белом доме, президенты условились продолжать диалог по взаимным приоритетам и вызовам.

Возможная встреча

Трамп, комментируя беседу, назвал ее "очень хорошей". В разговоре с репортерами президентского пула во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом американский лидер также рассказал, что в ближайшее время может встретиться с российским президентом.

По его словам, лидеры государств будут в том числе обсуждать гонку вооружений, которая "вышла из-под контроля".

"Вы знаете, что он (Путин) заявил, что участвовать в гонке вооружений не очень хорошая вещь. Мы потратим более 700 миллиардов (долларов) на перевооружение в этом году. Мы продолжаем укрепляться и сильнее любой другой страны, и (мы) не позволим кому-либо даже приблизиться к тому, что мы имеем", — заявил Трамп журналистам.

Американский лидер отметил, что во время этой встречи также хотел бы обсудить с Путиным "Украину, Сирию, Северную Корею и много других вещей".

При этом в Белом доме отметили, что конкретных планов о встречи двух лидеров пока нет.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Закономерный шаг

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве России Павла Салина, поздравления президента США российскому коллеге по случаю переизбрания закономерны и ожидаемы.

"Официальные поздравления лидера одного государства главе другого государства по случаю избрания или переизбрания являются выражением уважения того государства, которое представляет поздравляющий лидер, к выбору народа той страны, лидера которой поздравляют. Другого варианта развития событий быть и не могло, потому что есть выбор российского народа и не признать его невозможно", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, в противном случае США признали бы выбор России нелегитимным.

"Но это — нонсенс в дипломатической практике и такого варианта развития событий быть просто не могло", — заключил Салин.

Выборы прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,98% протоколов участковых избиркомов, действующий президент одерживает победу с результатом 76,69%. Явка составила 67,98%.