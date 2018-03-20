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Политика

Трамп поздравил Путина с победой на выборах

22:2320.03.2018
(обновлено: 22:37 20.03.2018)
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© AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США поздравил коллегу с победой на выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп прокомментировал телефонный разговор с Путиным

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Президенты отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, а также положительно оценили снижение напряженности вокруг Корейского полуострова.

Кроме того, Путин и Трамп условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом недавних изменений в руководстве Госдепартамента. Особое внимание они уделили вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Как сообщили в Белом доме, президенты условились продолжать диалог по взаимным приоритетам и вызовам.

Возможная встреча

Трамп, комментируя беседу, назвал ее "очень хорошей". В разговоре с репортерами президентского пула во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом американский лидер также рассказал, что в ближайшее время может встретиться с российским президентом.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли в Кремле. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал об отношении Трампа к нему

По его словам, лидеры государств будут в том числе обсуждать гонку вооружений, которая "вышла из-под контроля".

"Вы знаете, что он (Путин) заявил, что участвовать в гонке вооружений не очень хорошая вещь. Мы потратим более 700 миллиардов (долларов) на перевооружение в этом году. Мы продолжаем укрепляться и сильнее любой другой страны, и (мы) не позволим кому-либо даже приблизиться к тому, что мы имеем", — заявил Трамп журналистам.

Американский лидер отметил, что во время этой встречи также хотел бы обсудить с Путиным "Украину, Сирию, Северную Корею и много других вещей".
При этом в Белом доме отметили, что конкретных планов о встречи двух лидеров пока нет.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Закономерный шаг

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве России Павла Салина, поздравления президента США российскому коллеге по случаю переизбрания закономерны и ожидаемы.

Президент РФ Владимир Путин и журналист американского телеканала NBC Мегин Келли перед началом интервью в Кремле. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин заявил, что никогда не читал твитов Трампа

"Официальные поздравления лидера одного государства главе другого государства по случаю избрания или переизбрания являются выражением уважения того государства, которое представляет поздравляющий лидер, к выбору народа той страны, лидера которой поздравляют. Другого варианта развития событий быть и не могло, потому что есть выбор российского народа и не признать его невозможно", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, в противном случае США признали бы выбор России нелегитимным.

"Но это — нонсенс в дипломатической практике и такого варианта развития событий быть просто не могло", — заключил Салин.

Выборы прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,98% протоколов участковых избиркомов, действующий президент одерживает победу с результатом 76,69%. Явка составила 67,98%.

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Политика
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Рашад Эльмесов
Все таки поздравил; хорошо, что придерживаются протокола, хотя это поздравление не такое уж важное.
22:39
20.03.2018
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Сергей С.
Это вообще в этом мире происходит? А как же "ненавистный штатами путинизм"? А санкции и крики "Русские идут!!!"?
Типа "спектакль спектаклем, а нам еще минимум 6 лет жить с Россией при Путине". Да и в Сирии наверное своё зыбкое положение полосатым неохота усугублять. Так Миги и Сушки хоть сбивать не сразу будут, предупредят.
А Украина то как рада.
22:51
20.03.2018
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