В ЦИК рассказали о предстоящем в сентябре едином дне голосования

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Свыше 30 глав регионов будут избираться в единый день голосования в сентябре нынешнего года, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

В ходе форума наблюдателей Общественной палаты во вторник она отметила, что Центризбирком рассчитывает на долгосрочное взаимодействие с ОП. По ее словам, очень важно сейчас не растерять потенциал общественного наблюдения, приобретенный на прошедших в воскресенье выборах президента страны; нужно постоянно заниматься обучением наблюдателей, "чтобы процесс был перманентный, чтобы это не было кампанейщиной", уточнила глава ЦИК.

"Выборы у нас проходят постоянно. Помимо текущих у нас в сентябре тоже очень серьезный будет единый день голосования — там свыше тридцати, по-моему, глав регионов будут избираться прямым голосованием", — сказала Памфилова.