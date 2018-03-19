Визит Лаврова во Вьетнам перенесен на 22-23 марта

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам перенесен на 22-23 марта, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.
На 23 марта у Лаврова намечены переговоры с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Фам Бинь Минем.
"Планируется обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обмен мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным проблемам", — сообщает российское внешнеполитическое ведомство.