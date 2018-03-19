Политолог рассказал, почему Грудинин не смог набрать больше голосов

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Серьезные имиджевые атаки во время избирательной кампании, отсутствие поддержки со стороны коммунистической номенклатуры и собственные ошибки не позволили кандидату от КПРФ Павлу Грудинину набрать больше голосов на выборах президента РФ, хотя он имел потенциал получить поддержку до 25% избирателей, считает эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Грудинин идет вторым. На выборах президента РФ 18 марта набрал 11,8% голосов против 17,18%, которые на аналогичных выборах получил в 2012 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов. При этом в большинстве традиционно "красных" регионов, в том числе Орловской и Иркутской областях, которые возглавляют коммунисты, Грудинин получил гораздо меньше голосов, чем Зюганов шесть лет назад. В Иркутской области Зюганов в 2012 году набрал 22,57% голосов, в Орловской – 29,09%. По предварительным данным, на выборах президента РФ 2018 года после обработки 100% протоколов в Иркутской области Грудинин получил поддержку 15,93% проголосовавших, в Орловской – всего 12,18%.

По мнению Слатинова, столь низкий результат Грудинина на выборах связан с тремя основными факторами.

"Во-первых, мы наблюдали мощнейшую кампанию против Грудинина в медиа. Такая мощная кампания была против Зюганова в 1996 году, после этого ни один кандидат не подвергался столь серьезной дискредитирующей атаке с использованием самых мощных ресурсов и появлением в день десятков компрометирующих материалов", — сказал Слатинов.

По его словам, атака била по целевой аудитории, и попытка Грудинина предстать сталинистом не компенсировала ему очевидные электоральные потери. Это, по мнению эксперта, стало главной причиной.

Вторым фактором, считает Слатинов, стало отсутствие поддержки со стороны номенклатуры КПРФ.

"Я абсолютно уверен, что несмотря на то, что Зюганов возглавлял его (Грудинина) предвыборный штаб, сама номенклатура КПРФ работала в значительной степени спустя рукава. Это связано с внутрипартийными противоречиями. Грудинин для нынешнего руководства КПРФ за исключением Зюганова – это человек чужой, безусловно, конкурент, и руководству партии стараться в пользу Грудинина не было никакого резона", — пояснил политолог.

В качестве примера он привел губернатора Иркутской области Сергея Левченко и врио главы Орловской области Андрея Клычкова.

"И Клычков, и Левченко довольно прохладно отнеслись к его выдвижению, причем публично. Это очень показательная вещь", — подчеркнул эксперт.

Третьим фактором, по мнению Слатинова, стали собственные ошибки Грудинина. Во-первых, остались вопросы к наличию зарубежных счетов кандидата.

"Касательно счетов, как я понимаю, дыма без огня не бывает, хотя с этим надо еще разбираться. Второе – он не смог себя должным образом позиционировать. Он то изображал из себя сталиниста, то делал реверанс среднему классу с улучшением условий для бизнеса. То есть он метался. Он не смог найти четкого стержня своей избирательной кампании", — пояснил эксперт.

Он уверен, что Грудинин мог бы выступить гораздо лучше.

"Я считаю, что у него был очень серьезный потенциал — до 25%, но с учетом этих трех факторов провальным его выступление назвать нельзя. И второй момент – он все-таки превратился в политика федерального уровня. Другое дело – как он конвертирует эти проценты, эту поддержку в свой политический потенциал с учетом довольно сложных отношений с коммунистической номенклатурой", — добавил Слатинов.

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