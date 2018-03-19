Абэ и Путин вновь обсудили подписание мирного договора

ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил российского лидера с переизбранием на посту главы государства и подчеркнул намерение развивать отношение двух стран, говорится в сообщении японского МИД.

"Стороны обсудили вопросы заключения мирного договора, а также усилия по реализации совместной экономической деятельности на четырех островах Северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова – ред) и гуманитарные меры для бывших японских жителей островов", — подчеркивает в сообщении.