Калягин надеется на формирование "более глубокой" оппозиции в России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин надеется, что к следующим выборам российская оппозиция станет более "интеллектуальной и глубокой".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов, за него проголосовали более 56 миллионов человек. Это рекордная в политической карьере Путина поддержка избирателей.

"Президентская кампания, с моей точки зрения, была нетрудная, судя по оппозиции… Мне бы хотелось, чтобы на будущее оппозиция была более интеллектуальная, более глубокая. Это развивает общество, президентскую власть, все институты. Судя по тому, что я видел, это не произошло. Победа была ошеломительной только по цифрам, а все остальное было прогнозируемо", — сказал Калягин на пресс-конференции в понедельник.

Он подчеркнул, что для Союза театральных деятелей и культуры в целом важна победа Владимира Путина, поскольку сейчас идет работа по подготовке закона " О культуре", который обсуждался в декабре на президентском совете по культуре и искусству.

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