ЦИК сообщил о возможной ликвидации 23 партий

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Двадцать три политические партии в России могут быть ликвидированы в следующем году как не принимающие участие в выборах, заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

Шевченко назвал текущий год рубежом для целого ряда политических партий, которые были зарегистрированы в 2012 году.

"Общее количество партий, которые были зарегистрированы и действовали до конца 2012 года, — 43. Соответственно, эти партии в течение семи лет должны были участвовать в выборах различного уровня и набрать определенные квалификационные признаки, которые дают им право на продолжение партийной лицензии", — сообщил Шевченко в информцентре ЦИК.

"Мы проанализировали эти 43 партии, которые действовали на конец 2012 года, и можем сказать, что на сегодняшний день в зоне турбулентности, в зоне ликвидации находятся 23 политические партии", — отметил Шевченко.

Он отметил, что если эти партии не будут участвовать в выборах в течение этого года, они будут ликвидированы в первом квартале 2019 года как не участвующие в выборах.

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