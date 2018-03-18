Швыдкой назвал вынужденной мерой прекращение работы Британского совета

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Прекращение работы Британского совета на территории РФ – вынужденная мера, она отразится на объемах культурных контактов между Россией и Великобританией, но есть и другие возможности организации культурных обменов, рассказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Британский совет был нашим партнером по проведению перекрестных годов, в частности по проведению перекрестного года науки и образования, который сейчас идет. Прекращение работы Британского совета на территории РФ – мера вынужденная, она, конечно, отразится на объемах культурных контактов", — сказал Швыдкой.

Он подчеркнул, что кроме Британского совета существуют и другие возможности организации культурных обменов.

"Есть коммерческие структуры, которые традиционно занимаются культурными обменами между Россией и Великобританией. Посмотрим, как будут развиваться события дальше",- добавил Швыдкой.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".