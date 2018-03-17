МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Москва не забудет Лондону то, в какой манере он пытался действовать по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Российский дипломат напомнил, что постоянно выдвигая обвинения, Лондон так и не привел каких-либо фактов по делу Скрипаля.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.