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Политика

МИД обнародовал ответные меры на действия Великобритании

Сюжет:
Высылка британских дипломатов из России (19)
20:2117.03.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого мостаВид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В субботу МИД РФ назвал ответные действия на решение Великобритании о высылке 23 российских дипломатов: из России высылается такое же количество сотрудников английского посольства, закрывается Генконсульство в Петербурге, а также общественная организация Британский совет. Российские политики и эксперты эти меры поддержали, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в ближайшие дни обсудит дальнейшие шаги с союзниками и партнерами в отношении России.

Логотип Британского Совета. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Смотров
Британский Совет прекратит свою работу в России

МИД сообщил послу Британии об ответных мерах

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство.

В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне – в частности, Британия отозвала приглашение Сергею Лаврову посетить эту страну. Кроме того, объявлено, что английские министры и члены королевской семьи не приедут в Россию на чемпионат мира по футболу летом этого года.

Люди выходят из здания генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Источник: МИД даст время на закрытие консульства Британии в Петербурге

В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого утром в субботу в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу.

Он приехал к 11.00 на черном Jaguar с британским флагом. Его уже ждали около трех десятков журналистов. Однако после короткого визита, занявшего всего 10 минут, Бристоу отказался отвечать на вопросы журналистов, ограничившись заявлением.

Он напомнил британскую позицию: "кризис начался после чудовищной атаки в Великобритании, покушения на убийство двоих человек с использованием химического оружия, разработанного в России, и не задекларированного Россией в Организации по запрещению химического оружия, как это следует из Конвенции о запрещении химоружия". Посол также подчеркнул дружественный настрой посольства по отношению к российскому народу, но в то же время напомнил, что Великобритания "будет делать все необходимое для защиты себя и своих союзников".

Одновременно МИД России на своем сайте опубликовал содержание санкций: он объявил персонами нон-грата и потребовал выслать из РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол Британии подтвердил, что Лондон проинформировали об ответных мерах

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран", отзывается согласие РФ на открытие и работу генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Наконец, "в связи с неурегулированностью статуса" прекращается деятельность Британского совета в России.

Меры России носят сдерживающий характер

Принятый Россией пакет мер полностью адекватен, он носит сдерживающий и предупреждающий характер, считает российский эксперт, заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра британских исследований Алексей Громыко.

"Россия при принятии этих решений соблюла все дипломатические правила игры, пойдя на зеркальные меры по высылке дипломатов. Учитывая нарушение дипломатического протокола со стороны ряда британских политиков, да и просто откровенное хамство — выдвижение России ультиматумов, голословные обвинения, личные выпады против президента РФ", — заявил Громыко РИА Новости.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Под крышей Британского совета действовала МИ-6, заявили в Совфеде

Он напомнил, что принцип зеркальности применяется в дипломатической практике не всегда. "Например, количество высылаемых дипломатов, как ответная мера, может быть меньше, чтобы подать сигнал о стремлении к скорейшей нормализации. Или, напротив, больше как сигнал к готовности эскалировать конфликт и дальше. В данном случае закопёрщиком очередного витка противостояния вновь выступает британская сторона, причём действуя агрессивно и вызывающе. В таких условиях принятый пакет мер представляется полностью адекватным, носит сдерживающий и предупреждающий характер", — считает эксперт.

По его прогнозу, Великобритания может пойти на дальнейшее развитие конфликта, но "результат будет нулевым, так как реальных инструментов для давления на Россию у Лондона нет".

Кроме того, отметил эксперт, у Лондона накапливаются и собственные риски.

Здание министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

"Надо дальше как-то оправдывать свои обвинения против России, взаимодействовать с организацией по запрещения химического оружия, предъявлять доказательства… Многие же в Англии понимают, что Тереза Мэй явно переборщила. Её действия под сомнение поставил даже лидер Лейбористской партии Джереми Корбин", — напомнил эксперт.

Реакция Британии

Реакцию английской стороны пока можно назвать сдержанной. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что гордится британскими дипломатами, работающими в России, и намерен обеспечить поддержку тем из них, кто в ближайшую неделю вернется на родину.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Великобритания прокомментировала высылку своих дипломатов из России

Премьер-министр Тереза Мэй, выступая в субботу на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне, заявила, что Великобритания в ближайшие дни обсудит дальнейшие шаги с союзниками и партнерами в отношении России после ответных мер со стороны МИД РФ. По ее словам, ответные меры и реакция России не отменяют того факта, что "на британской земле было осуществлено покушение на двух человек". Мэй снова указала, что считает РФ виновной стороной в деле с отравлением Сергея Скрипаля.

Британский совет, в свою очередь, распространил заявление, что "глубоко разочарован" решением МИД РФ о прекращении деятельности организации.

"По нашему мнению, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные отношения и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания постоянного диалога между людьми и организациями", — отмечается в заявлении.

Британский совет подчеркнул также, что "остается приверженным развитию долгосрочных связей" между людьми в России.

В здании Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Захарова рассказала, как "британский дурачок продает свой "новичок"

Наконец, некоторые нюансы о противостоянии с Великобританией затронула в своем почти часовом интервью на телеканале "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Расскажу массу интересного, как "британский дурачок" продаёт свой "Новичок", — анонсировала свое выступление Захарова в Facebook.

По ее версии, весь этот скандал напрямую связан с успехами РФ в Сирии, а также ее борьбой с химическим оружием.

"Астанинский процесс, как кость в горле стоящий у наших западных коллег… Нужно все каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия — не миротворец, на самом деле Россия играет в какую-то свою игру. И тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде этих самых заявлений премьер-министра Великобритании", — заявила Захарова.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Именно поэтому для обвинений в адрес России выбрана тема химического оружия, считает она. Захарова напомнила, что именно Россия вынудила Дамаск уничтожить химическое оружие.

"Кто стоял за концепцией химической демилитаризации? Это была Россия… Запад постоянно обвиняет Дамаск, а подспудно и Москву, в использовании химического оружия на территории Сирии. У этого нет никаких оснований … Соответственно, появляется еще одна провокация мирового уровня, где опять же используется термин "химическое оружие", "химическое вещество", "отравление химическими материалами", — считает она.

Что касается пресловутого газа "Новичок", то Захарова обратила внимание еще на несколько нестыковок. Во-первых, это название никогда не использовалось в советских разработках – это западное название, под которым советские разработки фигурировали в данных западной разведки и в научной литературе. Получается, английская сторона использует название "Новичок" именно для того, чтобы сразу дать понять о причастности русских к отравлению Скрипаля.

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Во-вторых, непонятно, почему Британия указывает на российское происхождение газа, если у самой Британии нет образцов, с которыми можно было бы сравнить газ, которым отравили Скрипаля. Если же образцы есть, то получается, что изготовить такой газ могла не только Россия.

"Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", — сказала Захарова.

По ее оценке, "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок".

Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москва и Лондон обменялись "любезностями" - продолжение следует

"Эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", — добавила дипломат.

Представитель МИД посетовала также, что Великобритания скрывает все данные по ходу расследования, в том числе сведения о состоянии здоровья Скрипаля и его дочери – по оценке Захаровой, это дает возможность английской стороне делать самые громкие заявления, не беспокоясь о доказательствах и ссылаясь на секретность.

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