РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Захарова опровергла разработку вещества "Новичок" в России и СССР

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (388)
17:4717.03.2018
(обновлено: 18:12 17.03.2018)
07573
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России и СССР никогда не проводились исследования по разработке химоружия под названием "Новичок", которым, по заявлению Лондона, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Эксперт назвал предупреждающими меры России в отношении Великобритании
"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", — заявила дипломат.

Она отметила, что это наименование не было запатентовано либо "использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода". По словам представителя МИД, слово "Новичок" в контексте разработок химических элементов в России и Советском Союзе вообще не употреблялось.

"Русский" шаблон

Захарова уверена, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название, чтобы вызвать ассоциации с Россией.

"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Кто мог производить газ

Снегопад в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Alastair Grant
"Борис, заткнись": британцы отреагировали на заявление Джонсона о России
При этом наиболее вероятными источниками происхождения отравляющего газа, по словам дипломата, являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и США. Захарова обратила внимание на то, что у британцев, по логике, не должно быть вещества "Новичок". Тогда становится неясно, каким образом получено заключение о "российском следе" в деле о покушении на Скрипалей.

"Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", — сказала Захарова в эфире "Россия 24".

Если Лондон раскроет формулу, то это прояснит, какие страны разрабатывали газ, отметила официальный представитель МИД.

У России химоружия нет

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Великобритания прокомментировала высылку своих дипломатов из России
В сентябре прошлого года Россия уничтожила последний килограмм из запасов химического оружия. Ликвидация прошла на объекте "Кизнер" в Удмуртии без участия человека, поэтому журналисты наблюдали за всем процессом на специальном экране.

Сначала два артиллерийских химических снаряда просверлили и извлекли из них отравляющее вещество. После этого его отправили в реактор и химически нейтрализовали.

Боеприпасы дважды промыли и при температуре до тысячи градусов прокалили в печи. Наконец снаряды еще раз проверили на наличие остатков химического вещества, остудили и подготовили к вывозу.

За ликвидацией запасов следил и президент России Владимир Путин. Он назвал это "историческим событием" и выразил надежду, что другие страны последуют примеру России.

Покушение на Скрипаля

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Нарышкин ответил на слова Мэй про "разрушение" возможностей разведки России
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году — тогда Вашингтон передал Москве десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против России, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. Сегодня стало известно об ответных мерах: Москва высылает 23 британских дипломата, отзывает разрешение на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге и прекращает работу Британского совета.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена