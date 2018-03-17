Захарова опровергла разработку вещества "Новичок" в России и СССР

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России и СССР никогда не проводились исследования по разработке химоружия под названием "Новичок", которым, по заявлению Лондона, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", — заявила дипломат.

Она отметила, что это наименование не было запатентовано либо "использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода". По словам представителя МИД, слово "Новичок" в контексте разработок химических элементов в России и Советском Союзе вообще не употреблялось.

"Русский" шаблон

Захарова уверена, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название, чтобы вызвать ассоциации с Россией.

"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Кто мог производить газ

При этом наиболее вероятными источниками происхождения отравляющего газа, по словам дипломата, являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и США. Захарова обратила внимание на то, что у британцев, по логике, не должно быть вещества "Новичок". Тогда становится неясно, каким образом получено заключение о "российском следе" в деле о покушении на Скрипалей.

"Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", — сказала Захарова в эфире "Россия 24".

Если Лондон раскроет формулу, то это прояснит, какие страны разрабатывали газ, отметила официальный представитель МИД.

У России химоружия нет

В сентябре прошлого года Россия уничтожила последний килограмм из запасов химического оружия. Ликвидация прошла на объекте "Кизнер" в Удмуртии без участия человека, поэтому журналисты наблюдали за всем процессом на специальном экране.

Сначала два артиллерийских химических снаряда просверлили и извлекли из них отравляющее вещество. После этого его отправили в реактор и химически нейтрализовали.

Боеприпасы дважды промыли и при температуре до тысячи градусов прокалили в печи. Наконец снаряды еще раз проверили на наличие остатков химического вещества, остудили и подготовили к вывозу.

За ликвидацией запасов следил и президент России Владимир Путин. Он назвал это "историческим событием" и выразил надежду, что другие страны последуют примеру России.

Покушение на Скрипаля

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году — тогда Вашингтон передал Москве десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против России, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. Сегодня стало известно об ответных мерах: Москва высылает 23 британских дипломата, отзывает разрешение на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге и прекращает работу Британского совета.