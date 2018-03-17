Захарова опровергла разработку вещества "Новичок" в России и СССР

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России и СССР никогда не проводились исследования по разработке химоружия под названием "Новичок", которым, по заявлению Лондона, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
Она отметила, что это наименование не было запатентовано либо "использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода". По словам представителя МИД, слово "Новичок" в контексте разработок химических элементов в России и Советском Союзе вообще не употреблялось.
"Русский" шаблон
Захарова уверена, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название, чтобы вызвать ассоциации с Россией.
"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — сказала представитель внешнеполитического ведомства.
Кто мог производить газ
"Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", — сказала Захарова в эфире "Россия 24".
Если Лондон раскроет формулу, то это прояснит, какие страны разрабатывали газ, отметила официальный представитель МИД.
У России химоружия нет
Сначала два артиллерийских химических снаряда просверлили и извлекли из них отравляющее вещество. После этого его отправили в реактор и химически нейтрализовали.
Боеприпасы дважды промыли и при температуре до тысячи градусов прокалили в печи. Наконец снаряды еще раз проверили на наличие остатков химического вещества, остудили и подготовили к вывозу.
За ликвидацией запасов следил и президент России Владимир Путин. Он назвал это "историческим событием" и выразил надежду, что другие страны последуют примеру России.
Покушение на Скрипаля
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году — тогда Вашингтон передал Москве десять человек.
Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против России, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. Сегодня стало известно об ответных мерах: Москва высылает 23 британских дипломата, отзывает разрешение на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге и прекращает работу Британского совета.