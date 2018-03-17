В МИД рассказали, какие страны могли быть поставщиками "Новичка"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В российском МИД назвали наиболее вероятные источники происхождения газа "Новичок". Это Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По словам Захаровой, наиболее вероятный источник — те страны, в которых с конца 1990-х ведутся интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок": Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция. "По поводу США тоже надо ставить вопрос", — заметила представитель МИД.
Захарова также отметила, что в России никогда не проводились исследования химического оружия под кодовым названием "Новичок".
"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — заключила она.
"Дело Скрипаля"
Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного в России за госизмену, а также его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.
Россия восприняла действия британского правительства как враждебные и неприемлемые и категорически отвергла какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. Сегодня российский МИД объявил персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвал разрешение на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также заявил о прекращении работы Британского совета.
Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на российскую гражданку Юлию Скрипаль.