В МИД рассказали, какие страны могли быть поставщиками "Новичка"

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок. Архивное фото

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок. Архивное фото

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В российском МИД назвали наиболее вероятные источники происхождения газа "Новичок". Это Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь, по логике, у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть, даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье от начала до конца", — сказала она в эфире телеканала " Россия 24 ".

По словам Захаровой, наиболее вероятный источник — те страны, в которых с конца 1990-х ведутся интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок": Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция. "По поводу США тоже надо ставить вопрос", — заметила представитель МИД.

Она добавила, что выяснить, какие страны разрабатывали химикат, можно, если премьер-министр Великобритании и эксперты предоставят формулу.

Захарова также отметила, что в России никогда не проводились исследования химического оружия под кодовым названием "Новичок".

"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — заключила она.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного в России за госизмену, а также его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Британский премьер Тереза Мэй 14 марта обвинила Россию в причастности к этому инциденту и заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата, обрывает все контакты на высоком уровне, а также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

Россия восприняла действия британского правительства как враждебные и неприемлемые и категорически отвергла какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. Сегодня российский МИД объявил персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвал разрешение на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также заявил о прекращении работы Британского совета.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на российскую гражданку Юлию Скрипаль.