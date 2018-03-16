Лавров обсудит подготовку саммита президента России и премьера Японии

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе визита в Токио намерен обсудить подготовку к саммиту президента России и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Лавров 21-22 марта посетит Токио, где встретится со своим японским коллегой Таро Коно. Как сообщалось ранее, визит Абэ в Россию намечен на май.

"Ближайшие контакты по линии министерств, ведомств, мой визит посвящены тому, чтобы посмотреть, какие предложения мы сможем вынести на очередной саммит президента России и премьер-министра Японии", — заявил Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.

Российский министр отметил, что в рамках общей линии на расширение и углубление экономического сотрудничества Москва и Токио особое внимание уделяют совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи).

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.